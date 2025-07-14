Импорт электроэнергии в Украину удвоился в два раза

В течение 7-11 июля импорт электроэнергии в Украину вырос вдвое по сравнению с предыдущим - до 44 тыс. В то же время объемы экспорта сократились до 32,2 тыс. МВт-ч.

Об этом говорится в мониторинге ExPro.

Отмечается, что наибольшие объемы импорта фиксируются в вечерние часы пиковой нагрузки.

"Сейчас импорт в пиковые часы может превышать 1 ГВт, что является весомым вкладом в обеспечение стабильности. В текущих условиях, импорт снова может стать важной составляющей для энергосистемы в часы пикового потребления", - сообщают аналитики.

Они добавляют, что"потребность в долгосрочном прогнозируемом импорте ставит на повестку дня развитие аукционов на доступ к межгосударственному пересечению".

Напомним:

В июне 2025 г. Украина увеличила экспорт электроэнергии в 2,5 раза, по сравнению с предыдущим месяцем - до более 237 тыс. МВт-ч.

В июне врио председателя правления НЭК "Укрэнерго" Алексей Брехт заявил, чтоэнергосистема Украины остается стабильной, и в случае отсутствия обстрелов веерных отключений летом не ожидается.