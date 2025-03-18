"Укренерго" отримало мільярдні збитки у 2024 році

Оператор системи передачі НЕК "Укренерго" за результатами 2024 року отримав 37,7 млрд грн збитку.

Про це свідчать дані компанії на аналітичній платформі YouControl, передає ExPro.

Видання пише, що чистий дохід від реалізації торік становив 101,1 млрд грн, що на 21% більше за показник у 2023 року.

Водночас в "Укренерго" значно зросли фінансові витрати – до 38 млрд грн, та інші операційні витрати – до 26,9 млрд грн.

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