В Україні зросло споживання електроенергії: в "Укренерго" назвали причини

В Україні споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання, зранку 26 січня його рівень був на 5,8% вищим, ніж в цей час попереднього робочого дня – у п'ятницю.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Причина таких змін – застосування меншого обсягу обмежень у частині регіонів.

"Вчора, 25 січня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 5,8% нижчим, ніж максимум попередньої неділі – 18 січня. Причини – більший обсяг вимушено знеструмлених споживачів", - зазначено в компанії.

В усіх регіонах України протягом всієї доби зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні.

"Будь ласка, максимально обмежте користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години – після 23:00", - порекомендували в "Укренерго".

Нагадаємо:

Енергетикам 26 січня вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням Київщини. Водночас вона залишається складною й може змінюватися.