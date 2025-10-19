В Україні 20 жовтня діятимуть графіки відключення світла для промисловості
В усіх регіонах України 20 жовтня з 06:00 до 22:00 застосовуватимуть графіки обмеження електроенергії для промисловості.
Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".
Зазначається, що причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі.
У Чернігівській області обленерго наразі застосовує погодинні відключення для населення.
"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках ваших обленерго", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо:
Минулої п'яниці, 17 жовтня, також у всіх областях країни вводили графіки обмеження потужності для бізнесу, графіки для населення не діятимуть.