В Україні 20 жовтня діятимуть графіки відключення світла для промисловості

В усіх регіонах України 20 жовтня з 06:00 до 22:00 застосовуватимуть графіки обмеження електроенергії для промисловості.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Зазначається, що причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

У Чернігівській області обленерго наразі застосовує погодинні відключення для населення.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках ваших обленерго", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

Минулої п'яниці, 17 жовтня, також у всіх областях країни вводили графіки обмеження потужності для бізнесу, графіки для населення не діятимуть.