Армія РФ атакувала енергоінфраструктуру в Харкові
Getty Images
Російська армія атакувала енергетичну інфраструктуру в одному з районів Харкова.
Про це повідомляє "Харківобленерго".
"Країна-агресор продовжує терористичні удари по енергетичній інфраструктурі. Минулої ночі був нанесений масований наліт безпілотниками по одному з районів Харкова", – йдеться в повідомленні.
Як тільки дозволила безпекова ситуація фахівці "Харківобленерго" одразу приступили до ліквідації наслідків ворожої атаки.
Енергетики закликали городян, які опинилися знеструмленими, набратися витримки та з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.
Нагадаємо:
Харків у неділю ввечері зазнав масованої атаки ворожих БпЛА, відомо про 4 постраждалих, у частині міста немає світла і води.