Армія РФ атакувала енергоінфраструктуру в Харкові

Російська армія атакувала енергетичну інфраструктуру в одному з районів Харкова.

Про це повідомляє "Харківобленерго".

"Країна-агресор продовжує терористичні удари по енергетичній інфраструктурі. Минулої ночі був нанесений масований наліт безпілотниками по одному з районів Харкова", – йдеться в повідомленні.

Як тільки дозволила безпекова ситуація фахівці "Харківобленерго" одразу приступили до ліквідації наслідків ворожої атаки.

Енергетики закликали городян, які опинилися знеструмленими, набратися витримки та з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

Нагадаємо:

Харків у неділю ввечері зазнав масованої атаки ворожих БпЛА, відомо про 4 постраждалих, у частині міста немає світла і води.