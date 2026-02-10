Кулеба повідомив про можливі зміни у теплопостачанні в Україні

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №14067 про розвиток ефективного та сталого централізованого теплопостачання.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, це рішення створює основу для системної модернізації тепломереж і поетапного впровадження індивідуальних теплових пунктів у будівлях, підключених до централізованого теплопостачання.

"Індивідуальні теплові пункти – це про контроль, ефективність і економію. За попередніми оцінками, їхнє встановлення дозволяє скоротити споживання тепла на 15–30%, зменшити втрати в мережах і підвищити якість послуг для людей", - зазначив Кулеба.

Закон передбачає поетапне впровадження індивідуальних теплових пунктів (ІТП) – через три роки після набрання ним чинності. Для будинків, де ІТП вже встановлені або де немає технічної можливості для монтажу, додаткових вимог не передбачено.

"Важливо, що документ підготовлений у межах плану пріоритетних дій уряду на 2025 рік та ініціативи ЄС Ukraine Facility. Розраховуємо на підтримку парламенту під час підготовки до другого читання", - зазначив Кулеба.

