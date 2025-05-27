Регулятор зберіг діючі обмеження цін на електроенергію для бізнесу

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) продовжила чинні граничні ціни на ринку "на добу наперед", внутрішньодобовому та балансуючому ринку ще на пів року.

Про це повідомило профільне видання ExPro з посиланням на рішення Регулятора.

Водночас голова НКРЕКП Юрій Власенко висловив пропозицію Департаменту енергоринку розпочати процедуру перегляду прайс-кепів найближчим часом "для оперативного реагування на ситуацію в країні, в тому числі і пов’язана з війною".

Ще пів року на короткострокових сегментах ринку діятимуть такі цінові обмеження:

на ринку "на добу наперед та внутрішньодобовому ринку: максимальні граничні ціни з 00:00 до 07:00, з 11:00 до 17:00 – 5 600 грн/МВт-год; з 07:00 до 11:00 та з 23:00 до 24:00 – 6 900 грн/МВт-год; з 17:00 до 23:00 – 9 000 грн/МВт-год; мінімальна гранична ціна – 10 грн/МВт-год;

на балансуючому ринку: максимальні граничні ціни з 00:00 до 07:00 – 6 600 грн/МВт-год; з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 – 8 250 грн/МВт-год; з 17:00 до 23:00 – 10 000 грн/МВт-год; мінімальна гранична ціна – 0,01 грн/МВ-год.

Нагадаємо:

У грудні 2024 року НКРЕКП хотіла переглянути граничні ціни ("прайс-кепи") на електроенергію для непобутових споживачів. Але тоді остаточне рішення про їх підвищення не ухвалили.