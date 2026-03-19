Нафта відреагувала на атаку по найбільшому заводу скрапленого газу у світі

Ціни на нафту зросли після того як Іран атакував енергетичні об'єкти по всьому Близькому Сходу, а також найбільший у світі завод з виробництва скрапленого газу у Катарі Рас-Лаффану.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на Brent зросли на 4,66 долара, або на 4,3%, до 112,04 долара за барель, після попереднього підйому більш ніж на 5 доларів — до 112,86 долара за барель.

Американська нафта West Texas Intermediate подорожчала на 96 центів, або на 1%, до 97,28 долара за барель, після зростання більш ніж на 3 долари.

У середу Brent завершила торги з підвищенням на 3,8%, тоді як WTI закрилася майже без змін. WTI торгується з найбільшим дисконтом до Brent за останні 11 років через вивільнення американських стратегічних резервів і вищі витрати на перевезення, тоді як нові атаки на енергетичну інфраструктуру Близького Сходу надали додаткову підтримку Brent.

"Ескалація на Близькому Сході, точкові удари по нафтовій інфраструктурі та загибель іранського керівництва вказують на тривале порушення постачання нафти", — написала в аналітичній записці аналітикиня Phillip Nova Пріянка Сачдева.

"Додаючи пального до вогню, Федеральна резервна система залишила ставки без змін, але з жорсткою риторикою, вказавши на економічні побоювання, які виникають слідом за війною".

У середу центральний банк США залишив процентні ставки без змін, прогнозуючи вищу інфляцію, поки посадовці оцінюють вплив війни США та Ізраїлю проти Ірану.

У середу QatarEnergy заявила, що іранські ракетні удари по Рас-Лаффану, де розташовані ключові потужності Катару з переробки скрапленого природного газу, завдали "масштабної шкоди" її енергетичному хабу.

Саудівська Аравія заявила, що в середу перехопила і знищила чотири балістичні ракети, запущені в бік Ер-Ріяда, а також безпілотник, який намагався атакувати газовий об'єкт.

Іран завдав удару балістичною ракетою по найбільшому у світі заводу зі скраплення природного газу в Катарі, завдавши "значної шкоди" у відповідь на атаку на газове родовище Південний Парс Ісламської Республіки.