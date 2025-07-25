Ціни на нафту відреагували на хід торговельних переговорів США з партнерами

Ціни на нафту зросли 25 липня на тлі оптимізму щодо ходу торговельних переговорів США з їхніми партнерами.

Про це повідомляє Reuters.

Цього тижня Вашингтон підписав торговельну угоду з Японією, і ЗМІ повідомили про те, що ЄС і США також близькі до укладення угоди.

У четвер міністр торгівлі Індії Піюш Гоял заявив, що оптимістично оцінює можливість підписання угоди зі США до 1 серпня, коли мають набути чинності оголошені раніше президентом США Дональдом Трампом мита. У випадку з Індією вони можуть становити 26%.

Вартість вересневих ф’ючерсів на сорт Brent становить $69,33 за барель, що на $0,15 (0,22%) вище, ніж на закриття попередніх торгів. У четвер ці контракти зросли в ціні на $0,67 (0,98%), до $69,18 за барель.

Ф’ючерси на нафту WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали на $0,15 (0,23%), до $66,18 за барель. За підсумками попередньої сесії вартість цих контрактів зросла на $0,78 (1,2%), до $66,03 за барель.

Просування торговельних переговорів США з їхніми партнерами послаблює занепокоєння трейдерів щодо перспектив світової економіки і, відповідно, попиту на нафту.

Пов’язаний із цим оптимізм переважує новини про можливе збільшення постачань сировини з Венесуели, зазначають експерти ING.

Напередодні The Wall Street Journal повідомила з посиланням на джерела, що американська Chevron повернула право на продовження видобутку нафти у Венесуелі.

Експорт нафти з Венесуели після цього може зрости більш ніж на 200 тис. барелів на добу, що є хорошою новиною для американських нафтопереробників, йдеться в огляді ING.