Цены на нефть отреагировали на ход торговых переговоров США с партнерами

Цены на нефть выросли 25 июля на фоне оптимизма относительно хода торговых переговоров США с их партнерами.

Об этом сообщает Reuters.

На этой неделе Вашингтон подписал торговое соглашение с Японией, и СМИ сообщили о том, что ЕС и США также близки к заключению соглашения.

В четверг министр торговли Индии Пиюш Гоял заявил, что оптимистично оценивает возможность подписания соглашения с США до 1 августа, когда должны вступить в силу объявленные ранее президентом США Дональдом Трампом пошлины. В случае с Индией они могут составить 26%.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent составляет $69,33 за баррель, что на $0,15 (0,22%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты выросли в цене на $0,67 (0,98%), до $69,18 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали на $0,15 (0,23%), до $66,18 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на $0,78 (1,2%), до $66,03 за баррель.

Продвижение торговых переговоров США с их партнерами ослабляет беспокойство трейдеров относительно перспектив мировой экономики и, соответственно, спроса на нефть.

Связанный с этим оптимизм перевешивает новости о возможном увеличении поставок сырья из Венесуэлы, отмечают эксперты ING.

Накануне The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что американская Chevron вернула право на продолжение добычи нефти в Венесуэле.

Экспорт нефти из Венесуэлы после этого может вырасти более чем на 200 тыс. баррелей в сутки, что является хорошей новостью для американских нефтепереработчиков, говорится в обзоре ING.