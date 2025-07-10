Ціни на нафту відреагували на нові мита Трампа

Ціни на нафту знизилися у четвер, 10 липня, оскільки останні заяви президента США Трампа щодо нових мит учасники ринку сприйняли як загрозу для глобального економічного зростання. Водночас ознаки сильного попиту на бензин у США частково компенсували втрати.

Про це пише Reuters.

Ф’ючерси на нафту марки Brent знизилися на $0,03 — до $70,16 за барель. Ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate знизилася на $0,06 — до $68,32 за барель.

Як розповіли в аналітичній компанії Kpler, макроекономічна невизначеність з боку попиту сформувала більш обережне середовище для покупців, особливо в Азії.

У середу Трамп пригрозив Бразилії, найбільшій економіці Латинської Америки, запровадженням 50% мита на експорт до США після публічного конфлікту зі своїм бразильським колегою Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою.

Раніше Трамп оголосив про плани запровадити мита на мідь, напівпровідники й фармацевтичну продукцію, а його адміністрація надіслала листи щодо мит Філіппінам, Іраку й іншим країнам, включно з ключовими партнерами США — Південною Кореєю та Японією.

На тлі стурбованості з боку політиків щодо інфляційного тиску, спричиненого митами, лише кілька посадовців Федеральної резервної системи (ФРС) на засіданні 17-18 червня висловили думку, що зниження процентних ставок можливе вже цього місяця.

Вищі процентні ставки роблять запозичення дорожчим, що негативно впливає на попит на нафту.

Як повідомило в середу Управління енергетичної інформації США (EIA), минулого тижня запаси сирої нафти зросли, а запаси бензину й дистилятів — знизилися, що частково підтримало ціни. За даними EIA, попит на бензин зріс на 6% — до 9,2 млн барелів на добу (б/д).

Середнє число щоденних рейсів у світі за перші вісім днів липня становило 107 600 — це історичний максимум. Водночас кількість рейсів у Китаї сягнула піка за останні п’ять місяців, а портова й вантажна активність свідчать про стійке розширення торговельної діяльності порівняно з минулим роком. Про це йдеться у клієнтській записці JP Morgan.

У ній також зазначено, що з початку року світовий попит на нафту зростає в середньому на 0,97 млн б/д, що практично відповідає прогнозу — 1 млн б/д.

Крім того, існує сумнів, що нещодавнє збільшення квот на видобуток, оголошене ОПЕК+, призведе до фактичного нарощування видобутку.

ОПЕК+ планує ухвалити ще одне масштабне підвищення видобутку у вересні, завершивши як скасування добровільних скорочень вісьмома учасниками, так і перехід Об'єднаних Арабських Еміратів до нової квоти.