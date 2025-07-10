Цены на нефть отреагировали на новые пошлины Трампа

Цены на нефть снизились в четверг, 10 июля, поскольку последние заявления президента США Трампа относительно новых пошлин участники рынка восприняли как угрозу для глобального экономического роста. В то же время признаки сильного спроса на бензин в США частично компенсировали потери.

Об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на $0,03 - до $70,16 за баррель. Цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate снизилась на $0,06 - до $68,32 за баррель.

Как рассказали в аналитической компании Kpler, макроэкономическая неопределенность со стороны спроса сформировала более осторожную среду для покупателей, особенно в Азии.

В среду Трамп пригрозил Бразилии, крупнейшей экономике Латинской Америки, введением 50% пошлины на экспорт в США после публичного конфликта со своим бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

Ранее Трамп объявил о планах ввести пошлины на медь, полупроводники и фармацевтическую продукцию, а его администрация направила письма по пошлинам Филиппинам, Ираку и другим странам, включая ключевых партнеров США - Южную Корею и Японию.

На фоне обеспокоенности со стороны политиков относительно инфляционного давления, вызванного пошлинами, лишь несколько должностных лиц Федеральной резервной системы (ФРС) на заседании 17-18 июня высказали мнение, что снижение процентных ставок возможно уже в этом месяце.

Более высокие процентные ставки делают заимствования дороже, что негативно влияет на спрос на нефть.

Как сообщило в среду Управление энергетической информации США (EIA), на прошлой неделе запасы сырой нефти выросли, а запасы бензина и дистиллятов - снизились, что частично поддержало цены. По данным EIA, спрос на бензин вырос на 6% - до 9,2 млн баррелей в сутки (б/с).

Среднее число ежедневных рейсов в мире за первые восемь дней июля составило 107 600 - это исторический максимум. В то же время количество рейсов в Китае достигло пика за последние пять месяцев, а портовая и грузовая активность свидетельствуют об устойчивом расширении торговой деятельности по сравнению с прошлым годом. Об этом говорится в клиентской записке JP Morgan.

В ней также указано, что с начала года мировой спрос на нефть растет в среднем на 0,97 млн б/с, что практически соответствует прогнозу - 1 млн б/с.

Кроме того, существует сомнение, что недавнее увеличение квот на добычу, объявленное ОПЕК+, приведет к фактическому наращиванию добычи.

ОПЕК+ планирует принять еще одно масштабное повышение добычи в сентябре, завершив как отмену добровольных сокращений восемью участниками, так и переход Объединенных Арабских Эмиратов к новой квоте.