Імпорт автогазу в Україну зріс на чверть: лідери закупівель

Імпорт скрапленого газу в Україну в травні 2025 року становить 77,5 тис. т, що на 27% більше, ніж у квітні, водночас на 8% менше за аналогічний період минулого року. Це рекордний показник із вересня 2024 року.

Про це свідчать дані Консалтингової групи "А-95", повідомляє профільне видання enkorr.

Кількість імпортерів порівняно з квітнем збільшилась на 12% і становила 86 компаній.

Найбільший обсяг — 10 тис. т — традиційно привезла "БРСМ-Нафта". Водночас це на 10% менше, ніж у квітні.

Друге і третє місця посіли "Надєжда" і "Авантаж", збільшивши закупівлі на 90% і 93%, до 7,1 тис. т і 6,9 тис. т відповідно.

Якщо компанія "Авантаж" уже потрапляла до "трійки" цього року, то для "Надєжди" — це вперше з вересня 2024 року.

Основні обсяги продукту продовжують надходити морем. У травні відвантаження на південні термінали по річці Дунай залишилися майже на рівні квітня — 35 тис. т (+2%).

Автопартії зросли на 50%, до 29,3 тис. т. Найбільше пального газовозами везли з Румунії (10,7 тис. т, +61% до обсягів квітня) і Литви (9,8 тис. т, +24%).

Основний приріст відбувся в постачанні залізницею, обсяги якої зросли на 90%, до найбільших з вересня 2024 року 13,3 тис. т, завдяки закупівлям "Надєжди".

Великі обсяги постачань LPG у травні створили суттєвий профіцит автогазу на ринку, через що виробники були змушені знижувати ціни, а трейдери — продавати із мінімальною або навіть нульовою націнкою.

Нагадаємо:

На Українській енергетичній біржі (УЕБ) 23 травня "Укрнафта" провела додатковий аукціон, на якому вартість скрапленого газу зменшилася до рівня кінця серпня 2024 року — 48 000 грн/т.