Импорт автогаза в Украину вырос на четверть: лидеры закупок

Импорт сжиженного газа в Украину в мае 2025 года составил 77,5 тыс. т, что на 27% больше, чем в апреле, при этом на 8% меньше за аналогичный период прошлого года. Это рекордный показатель с сентября 2024 года.

Об этом свидетельствуют данные Консалтинговой группы "А-95", сообщает профильное издание enkorr.

Количество импортеров по сравнению с апрелем увеличилось на 12% и составило 86 компаний.

Наибольший объем - 10 тыс. т - традиционно привезла "БРСМ-Нафта". В то же время это на 10% меньше, чем в апреле.

Второе и третье места заняли "Надежда" и "Авантаж", увеличив закупки на 90% и 93%, до 7,1 тыс. т и 6,9 тыс. т соответственно.

Если компания "Авантаж" уже попадала в "тройку" в этом году, то для "Надежды" - это впервые с сентября 2024 года.

Основные объемы продукта продолжают поступать по морю. В мае отгрузки на южные терминалы по реке Дунай остались почти на уровне апреля - 35 тыс. т (+2%).

Автопартии выросли на 50%, до 29,3 тыс. т. Больше всего топлива газовозами везли из Румынии (10,7 тыс. т, +61% к объемам апреля) и Литвы (9,8 тыс. т, +24%).

Основной прирост произошел в поставках по железной дороге, объемы которой выросли на 90%, до крупнейших с сентября 2024 года 13,3 тыс. т, благодаря закупкам "Надежды".

Большие объемы поставок LPG в мае создали существенный профицит автогаза на рынке, из-за чего производители были вынуждены снижать цены, а трейдеры - продавать с минимальной или даже нулевой наценкой.

Напомним:

На Украинской энергетической бирже (УЭБ) 23 мая "Укрнафта" провела дополнительный аукцион, на котором стоимость сжиженного газа уменьшилась до уровня конца августа 2024 года - 48 000 грн/т.