"Розібрали, як гарячі пиріжки": автогаз на торгах "Укрнафти" повернувся до доакцизного рівня

На Українській енергетичній біржі (УЕБ) 23 травня "Укрнафта" провела додатковий аукціон, на якому вартість скрапленого газу зменшилася до рівня кінця серпня 2024 року — 48 000 грн/т.

Про це пише профільне видання enkorr з посиланням на дані УЕБ.

На попередніх торгах 21 травня ціна на газ компанії становила 50 000-53 400 грн/т.

23 травня на аукціон було виставлено 570 т ресурсу з відвантаженням 24-29 травня. Стартова ціна — 51 710 грн/т.

Активність на торгах розпочалася тільки після зниження вартості до 48 000 грн/т. "Лоти розібрали, як гарячі пиріжки. Такої ціни немає ніде", — зазначив один з учасників торгів.

23 травня здешевшав ресурс і на аукціоні "Системойлінженерінгу". Компанія запропонувала 200 т продукту за стартовою ціною 49 500 грн/л, коли ще кілька днів тому продавала за 52 500 грн/т.

Згідно з моніторингом Консалтингової групи "А-95", з початку тижня середня вартість LPG зменшилася на 960 грн/т, до 53 090 грн/т.

Основним драйвером зниження цін на автогаз видання називає надходження значних обсягів дешевого імпорту.

Динаміка середньої гуртової ціни на LPG у травні 2025 р., грн/т

Нагадаємо:

З 1 січня 2025 року набули чинності нові акцизні ставки на пальне. Так, акциз на скраплений газ зріс на 25 євро/1 000 л (1,30 грн/л), до 173 євро/1 000 л.

В Україні це був другий крок у піднятті ставок на пальне. Перший відбувся 1 вересня. Тоді найсуттєвіше зріс акциз на LPG: на 5 грн/л.