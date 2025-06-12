Ціни на нафту відреагували на посилення напруженості між США й Іраном

Ціни на нафту знизилися 12 червня, оскільки учасники ринку оцінили рішення США про виведення персоналу з Близького Сходу напередодні переговорів з Іраном щодо діяльності Тегерана, пов'язаної з ядерною програмою.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 30 центів (0,4%) — до $69,47 за барель, тоді як West Texas Intermediate (WTI) знизилася на 23 центи (0,3%) — до $67,92 за барель.

Днем раніше ціни на нафту Brent й WTI зросли більш ніж на 4%, до найвищого рівня з початку квітня.

Президент Дональд Трамп заявив, що США переміщують персонал, оскільки Близький Схід може бути небезпечним місцем. Він також сказав, що Сполучені Штати не дозволять Ірану мати ядерну зброю. Іран, своєю чергою, заявляє, що його ядерна діяльність має мирний характер.

Зростання напруженості з Іраном збільшило ризик перебоїв у постачанні нафти. Сторони мають зустрітися в неділю.

"Часткове зростання цін на нафту, яке підняло ціну на Brent вище за $70 за барель, було перебільшеним", — зазначив Вівек Дхар, директор з досліджень гірничодобувної промисловості й енергетичних товарів у Commonwealth Bank Australia.

За словами Дхара, відповідь Ірану залежить від ескалації конфлікту з боку США. "Зниження ціни має сенс, але геополітична премія, яка утримує Brent вище від $65 за барель, ймовірно, збережеться, доки не з'явиться додаткова ясність щодо ядерних перемовин між США й Іраном", — сказав він.

США готують часткову евакуацію свого іракського посольства й дозволять військовим і членам їхніх сімей залишити місця розташування на Близькому Сході через підвищений ризик безпеки в регіоні, повідомляє Reuters, посилаючись на джерела в США й Іраку. Ірак є другим за величиною виробником сирої нафти після Саудівської Аравії в Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК).

Ціни ослабли, досягнувши ключових рівнів технічного опору під час зростання в середу, окрім того, деякі учасники ринку роблять ставки на те, що зустріч США й Ірану в неділю призведе до зниження напруженості, зазначив старший ринковий аналітик OANDA Кельвін Вонг.

Трамп неодноразово заявляв, що США бомбардуватимуть Іран, якщо дві країни не зможуть досягти угоди щодо ядерної діяльності Ірану, включаючи збагачення урану.

Міністр оборони Ірану Азіз Насірзаде у середу заявив, що Іран завдасть ударів по американських базах у регіоні, якщо перемовини проваляться та якщо США ініціюватимуть конфлікт.

Спеціальний посланець США Стів Віткофф планує зустрітися з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі в Омані в неділю, щоб обговорити реакцію Ірану на пропозицію США щодо угоди.

Попри це, очікування щодо угоди згасають, оскільки Трамп заявив, що він менш впевнений, що зможе переконати Іран припинити свою ядерну діяльність, повідомляють аналітики ANZ.