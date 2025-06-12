Цены на нефть отреагировали на усиление напряженности между США и Ираном

Цены на нефть снизились 12 июня, поскольку участники рынка оценили решение США о выводе персонала с Ближнего Востока накануне переговоров с Ираном относительно деятельности Тегерана, связанной с ядерной программой.

Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 30 центов (0,4%) - до $69,47 за баррель, тогда как West Texas Intermediate (WTI) снизилась на 23 цента (0,3%) - до $67,92 за баррель.

Днем ранее цены на нефть Brent и WTI выросли более чем на 4%, до самого высокого уровня с начала апреля.

Президент Дональд Трамп заявил, что США перемещают персонал, поскольку Ближний Восток может быть опасным местом. Он также сказал, что Соединенные Штаты не позволят Ирану иметь ядерное оружие. Иран, в свою очередь, заявляет, что его ядерная деятельность носит мирный характер.

Рост напряженности с Ираном увеличил риск перебоев в поставках нефти. Стороны должны встретиться в воскресенье.

"Частичный рост цен на нефть, который поднял цену на Brent выше $70 за баррель, был преувеличенным", - отметил Вивек Дхар, директор по исследованиям горнодобывающей промышленности и энергетических товаров в Commonwealth Bank Australia.

По словам Дхара, ответ Ирана зависит от эскалации конфликта со стороны США. "Снижение цены имеет смысл, но геополитическая премия, которая удерживает Brent выше $65 за баррель, вероятно, сохранится, пока не появится дополнительная ясность относительно ядерных переговоров между США и Ираном", - сказал он.

США готовят частичную эвакуацию своего иракского посольства и позволят военным и членам их семей покинуть места расположения на Ближнем Востоке из-за повышенного риска безопасности в регионе, сообщает Reuters, ссылаясь на источники в США и Ираке. Ирак является вторым по величине производителем сырой нефти после Саудовской Аравии в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

Цены ослабли, достигнув ключевых уровней технического сопротивления во время роста в среду, кроме того, некоторые участники рынка делают ставки на то, что встреча США и Ирана в воскресенье приведет к снижению напряженности, отметил старший рыночный аналитик OANDA Кельвин Вонг.

Трамп неоднократно заявлял, что США будут бомбить Иран, если две страны не смогут достичь соглашения по ядерной деятельности Ирана, включая обогащение урана.

Министр обороны Ирана Азиз Насирзаде в среду заявил, что Иран нанесет удары по американским базам в регионе, если переговоры провалятся и если США будут инициировать конфликт.

Специальный посланник США Стив Уиткофф планирует встретиться с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи в Омане в воскресенье, чтобы обсудить реакцию Ирана на предложение США по соглашению.

Несмотря на это, ожидания относительно сделки угасают, поскольку Трамп заявил, что он менее уверен, что сможет убедить Иран прекратить свою ядерную деятельность, сообщают аналитики ANZ.