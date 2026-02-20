"Укртранснафта" прокоментувала наслідки удару РФ по нафтопроводу "Дружба"

Внаслідок цілеспрямованої російської атаки 27 січня 2026 року було завдано значних пошкоджень технологічному та допоміжному обладнанню нафтопроводу "Дружба".

Про це йдеться в офіційному коментарі компанії "Укртранснафта" на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

"Наразі на різних етапах тривають роботи з дефектування, стабілізації технічного стану системи та усунення наслідків ворожого удару. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться із залученням профільних технічних підрозділів та спеціалізованого обладнання", – розповіли в компанії.

Оператор наголосив, що РФ систематично атакує об'єкти нафтогазової інфраструктури, і з початку повномасштабного вторгнення здійснила понад 400 атак на об'єкти групи Нафтогаз.

"Всі ці масовані російські ракетно-дронові атаки спрямовані на знищення нафтогазової та енергетичної інфраструктури України. В таких умовах енергетичним компаніям складно забезпечити безперебійне, безпечне та стабільне функціонування", – зазначили в "Укртранснафті".

В компанії уточнили, що в установленому порядку оперативно проінформували угорську та словацьку сторони про атаку 27 січня та її наслідки.

"Представники компанії перебувають у постійному діалозі з угорськими та словацькими контрагентами", – підкреслили в "Укртранснафті".

Нагадаємо:

Угорщина розглядає можливість зупинки експорту електроенергії та природного газу до України, якщо не будуть відновлені поставки російської нафти трубопроводом "Дружба".

Раніше повідомлялося, що Словаччина і Угорщина припиняють експорт дизельного пального до України, але це не критично для ринку і навряд відіб'ється на цінах на українських заправних станціях.