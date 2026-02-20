Українська правда
"Укртранснафта" прокоментувала наслідки удару РФ по нафтопроводу "Дружба"

Віктор Волокіта — 20 лютого, 11:38
Укртранснафта прокоментувала наслідки удару РФ по нафтопроводу Дружба
Ілюстративне фото

Внаслідок цілеспрямованої російської атаки 27 січня 2026 року було завдано значних пошкоджень технологічному та допоміжному обладнанню нафтопроводу "Дружба".

Про це йдеться в офіційному коментарі компанії "Укртранснафта" на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

"Наразі на різних етапах тривають роботи з дефектування, стабілізації технічного стану системи та усунення наслідків ворожого удару. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться із залученням профільних технічних підрозділів та спеціалізованого обладнання", – розповіли в компанії.

Оператор наголосив, що РФ систематично атакує об'єкти нафтогазової інфраструктури, і з початку повномасштабного вторгнення здійснила понад 400 атак на об'єкти групи Нафтогаз.

"Всі ці масовані російські ракетно-дронові атаки спрямовані на знищення нафтогазової та енергетичної інфраструктури України. В таких умовах енергетичним компаніям складно забезпечити безперебійне, безпечне та стабільне функціонування", – зазначили в "Укртранснафті".

В компанії уточнили, що в установленому порядку оперативно проінформували угорську та словацьку сторони про атаку 27 січня та її наслідки.

"Представники компанії перебувають у постійному діалозі з угорськими та словацькими контрагентами", – підкреслили в "Укртранснафті".

Нагадаємо:

Угорщина розглядає можливість зупинки експорту електроенергії та природного газу до України, якщо не будуть відновлені поставки російської нафти трубопроводом "Дружба".

Раніше повідомлялося, що Словаччина і Угорщина припиняють експорт дизельного пального до України, але це не критично для ринку і навряд відіб'ється на цінах на українських заправних станціях.

