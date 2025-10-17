В "Укренерго" розповіли про готовність до передачі зимових обсягів електроенергії

Високовольтна мережа "Укренерго" повністю готова до передачі зимових обсягів електроенергії станом на 17 жовтня.

Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко під час зустрічі з представниками Федерації роботодавців України.

"Якби не російські обстріли – ми могли б сказати, що жодних труднощів під час опалювального сезону не очікуємо. На жаль, удари ворога по енергооб'єктах тривають. Росія знову атакує як генерацію, так і наші підстанції", - сказав Зайченко.

За його словами, важливим є діалог з бізнесом та промисловістю. Зокрема, щодо залучення встановлених приватними власниками резервних установок живлення до роботи на ринку електроенергії.

"Це важливо для прискорення побудови системи розподіленої генерації, що є одним з основних факторів нашої енергетичної стійкості", - зазначив голова "Укренерго".

За даними компаній, які виробляють електроенергію на газотурбінних та газопоршневих установках, приріст лише цього виду генерації в Україні цьогоріч, станом на жовтень, становив 270%. Що стосується установок зберігання енергії – зростання їх обсягу також є відчутним.

Нагадаємо:

Українцям варто готуватися до дефіциту електроенергії та тривалих відключень узимку: 4 години без світла, дві - зі світлом.