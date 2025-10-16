Взимку на Україну очікують тривалі відключення: який можливий графік

Українцям варто готуватися до дефіциту електроенергії та тривалих відключень узимку: 4 години без світла, дві - зі світлом.

Про це йдеться у тексті УП з посиланням на джерела в енергогалузі.

"Ця зима точно буде дефіцитною. Уже сьогодні аварійні відключення діють майже по всій країні. Найімовірніше, взимку нас очікує сценарій "4х2": чотири години без світла, дві – зі світлом", – прогнозує представник однієї з державних енергетичних компаній.

Найскладніша ситуація очікується у прифронтових і прикордонних областях: Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській та Херсонській.

За словами співрозмовника, ключова проблема — обмежені можливості протиповітряної оборони забезпечити стовідсотковий захист енергетичних об'єктів.

"Якщо на один об'єкт летить 30–50 дронів і ракет, навіть найпотужніші системи не здатні перехопити все. Для зупинки енергоблоку інколи достатньо одного точного влучання", - пояснює він.

Пошкодження підстанцій технічно можна усунути за 2-3 тижні, однак це не вирішує проблему, якщо немає доступної генерації для покриття попиту.

Читайте детальніше: Вас цікавить пітьма? Як Україна опинилася перед загрозою нових блекаутів

Нагадаємо:

Аварійні відключення електроенергії в Україні можуть тривати ще протягом тижня. В окремих регіонах це може тривати довше, кажуть в "Укренерго".