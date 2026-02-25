Українська енергетична біржа оновила правила аукціонів
Українська енергетична біржа (УЕБ) удосконалила правила проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами.
Про це повідомляє профільне видання ExPro.
Зазначається, що зміни спрямовані на підвищення ефективності торгів, прозорості процедур та прогнозованості їх завершення у встановлені строки, повідомляє біржа.
Зокрема, нові положення покликані мінімізувати ризики затягування аукціонів і зробити процес формування ціни більш чітким для учасників.
Також внесено зміни до параметрів торгів, включно з коригуванням кроку аукціону — його збільшено до 5 грн за 1 МВт·год, що має оптимізувати перебіг торгів і спростити подання пропозицій.
У біржі наголошують, що зміни спрямовані на забезпечення стабільної роботи ринку двосторонніх договорів і створення більш конкурентного середовища для продавців та покупців електроенергії.
