Українська енергетична біржа оновила правила аукціонів

Віктор Волокіта — 25 лютого, 17:23
Getty Images

Українська енергетична біржа (УЕБ) удосконалила правила проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами.

Про це повідомляє профільне видання ExPro.

Зазначається, що зміни спрямовані на підвищення ефективності торгів, прозорості процедур та прогнозованості їх завершення у встановлені строки, повідомляє біржа.

Зокрема, нові положення покликані мінімізувати ризики затягування аукціонів і зробити процес формування ціни більш чітким для учасників.

Також внесено зміни до параметрів торгів, включно з коригуванням кроку аукціону — його збільшено до 5 грн за 1 МВт·год, що має оптимізувати перебіг торгів і спростити подання пропозицій.

У біржі наголошують, що зміни спрямовані на забезпечення стабільної роботи ринку двосторонніх договорів і створення більш конкурентного середовища для продавців та покупців електроенергії.

Нагадаємо:

В Україні оновлять релейний захист та автоматику ключових магістральних електроліній, що посилить енергонадійність країни.

