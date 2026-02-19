20 лютого графіки вимкнення світла діятимуть цілодобово в більшості регіонів

20 лютого у більшості регіонів України протягом усієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

Про це повідомляє "Укренерго".

Як пояснюють енергетики, причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – зазначили в компанії.

В "Укренерго" закликали ощадливо користуватись електроенергією, коли вона з'являється за графіком.

Нагадаємо:

Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури на ранок 19 лютого були знеструмлені споживачі у Донецькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Сумській та Харківській областях.