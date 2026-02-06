Українська правда
В низці регіонів України почалися екстрені відключення світла

Віктор Волокіта — 6 лютого, 13:31
В Одеській та Дніпропетровській областях за командою "Укренерго" застосовані екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомляє ДТЕК.

Аналогічна інформація надійшла також щонайменше від кількох ОСР: "Полтаваобленерго", "Чернігівобленерго", "Сумиобленерго" та "Черкасиобленерго".

Під час екстрених відключень графіки не діють.

"В разі змін будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", - йдеться в повідомленні компанії.

Нагадаємо:

Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури на ранок 6 лютого знеструмлені споживачі у Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Харківській та Кіровоградській областях.

