В низці регіонів України почалися екстрені відключення світла
В Одеській та Дніпропетровській областях за командою "Укренерго" застосовані екстрені відключення електроенергії.
Про це повідомляє ДТЕК.
Аналогічна інформація надійшла також щонайменше від кількох ОСР: "Полтаваобленерго", "Чернігівобленерго", "Сумиобленерго" та "Черкасиобленерго".
Під час екстрених відключень графіки не діють.
"В разі змін будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", - йдеться в повідомленні компанії.
Нагадаємо:
Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури на ранок 6 лютого знеструмлені споживачі у Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Харківській та Кіровоградській областях.