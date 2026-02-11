Українська правда
В Україні 12 лютого графіки відключення електроенергії діятимуть всю добу

Віктор Волокіта — 11 лютого, 20:18
В Україні 12 лютого графіки відключення електроенергії діятимуть всю добу
Фото ілюстративне

В усіх регіонах України 12 лютого будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

Про це повідомляє "Укренерго".

Як пояснюють енергетики, причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – зазначили в компанії.

Нагадаємо:

Міський голова Харкова Ігор Терехов публічно звернувся до керівництва "Укренерго" та до першого віцепремʼєр-міністра Дениса Шмигаля.

Терехов вимагає:

– перегляду тривалості та принципів застосування графіків відключень для Харкова;

– максимально можливого скорочення часу знеструмлення;

– публічного й чесного пояснення людям логіки ухвалених рішень.

