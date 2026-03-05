Українська правда
В "Укренерго" повідомили, як діятимуть графіки відключень світла 6 березня

Альона Кириченко — 5 березня, 18:30
В Укренерго повідомили, як діятимуть графіки відключень світла 6 березня
6 березня у частині регіонів України з 08:00 до кінця доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

Про це повідомляє "Укренерго".

Як пояснюють енергетики, причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – зазначили в компанії.

В "Укренерго" закликали ощадливо користуватись електроенергією, коли вона з'являється за графіком.

Нагадаємо:

Частина громад у Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській областях 5 березня тимчасово залишаються без електропостачання через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури.

