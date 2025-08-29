Ціни на нафту відреагували на невизначеність щодо російських поставок
Ціни на нафту знизилися 29 серпня, проте завершують тиждень зростанням через побоювання щодо попиту з наближенням кінця літа в Сполучених Штатах та невизначеністю стосовно російських поставок.
Про це пише Reuters.
Ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою у жовтні, термін дії яких закінчується у п'ятницю, знизилися на 53 центи, або 0,8%, до 68,09 долара за барель, тоді як більш активний контракт на листопад знизився на 48 центів, або 0,7%, до 67,50 долара.
Ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшали на 51 цент, або 0,8%, до 64,09 долара.
Очікується, що ціна на Brent зросте на 0,6% за тиждень, тоді як WTI – на 0,8%.
Ціни зросли через атаки України на російські експортні термінали нафти на початку цього тижня, а також після того, як канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив у четвер, що зустрічі між президентами Росії та України не буде.
Однак закінчення літнього періоду зростання попиту в США зі святом Дня праці в понеділок та збільшення пропозиції від основних виробників після завершення добровільного скорочення виробництва вплинули на ціни.
"Ми очікуємо, що зростання поставок ОПЕК+ та сезонне зниження світової активності перероблювання з вересня призведуть до зростання світових запасів нафти найближчими місяцями.
Ми прогнозуємо падіння ф'ючерсів на нафту Brent до 63 доларів за барель у четвертому кварталі 2025 року", – сказав аналітик Commonwealth Bank of Australia Вівек Дхар.
Російські атаки на столицю України Київ рано вранці в четвер, в результаті яких загинули 23 людини, викликали занепокоєння щодо можливої відповіді США жорсткішими санкціями.
"Залишається невизначеність щодо того, чи можуть США та Європа посилити санкції проти Росії після її нападу на Україну, а також щодо потенційного впливу тарифів США на Індію, що змушує інвесторів неохоче займати великі позиції", – сказав аналітик Nissan Securities Хіроюкі Кікукава.