Ціни на нафту відреагували на невизначеність щодо російських поставок

Ціни на нафту знизилися 29 серпня, проте завершують тиждень зростанням через побоювання щодо попиту з наближенням кінця літа в Сполучених Штатах та невизначеністю стосовно російських поставок.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою у жовтні, термін дії яких закінчується у п'ятницю, знизилися на 53 центи, або 0,8%, до 68,09 долара за барель, тоді як більш активний контракт на листопад знизився на 48 центів, або 0,7%, до 67,50 долара.

Ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшали на 51 цент, або 0,8%, до 64,09 долара.

Очікується, що ціна на Brent зросте на 0,6% за тиждень, тоді як WTI – на 0,8%.

Ціни зросли через атаки України на російські експортні термінали нафти на початку цього тижня, а також після того, як канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив у четвер, що зустрічі між президентами Росії та України не буде.

Однак закінчення літнього періоду зростання попиту в США зі святом Дня праці в понеділок та збільшення пропозиції від основних виробників після завершення добровільного скорочення виробництва вплинули на ціни.

"Ми очікуємо, що зростання поставок ОПЕК+ та сезонне зниження світової активності перероблювання з вересня призведуть до зростання світових запасів нафти найближчими місяцями.

Ми прогнозуємо падіння ф'ючерсів на нафту Brent до 63 доларів за барель у четвертому кварталі 2025 року", – сказав аналітик Commonwealth Bank of Australia Вівек Дхар.

Російські атаки на столицю України Київ рано вранці в четвер, в результаті яких загинули 23 людини, викликали занепокоєння щодо можливої ​​відповіді США жорсткішими санкціями.

"Залишається невизначеність щодо того, чи можуть США та Європа посилити санкції проти Росії після її нападу на Україну, а також щодо потенційного впливу тарифів США на Індію, що змушує інвесторів неохоче займати великі позиції", – сказав аналітик Nissan Securities Хіроюкі Кікукава.