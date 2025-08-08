Ціни на нафту відреагували на можливі наслідки мит США для світової економіки

Ціни на нафту в п’ятницю, 8 серпня, продовжують незначне зниження, завершуючи тиждень із найсуттєвішим падінням з кінця червня, оскільки інвестори висловлювали стурбованість щодо впливу на світову економіку американських тарифів, які набули чинності в четвер.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на три центи до 66,40 долара за барель, та, ймовірно, впадуть більш ніж на 4% у порівнянні з тижнем.

Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate знизилися на шість центів, або 0,1%, до 63,82 долара за барель, та, ймовірно, впадуть більш ніж на 5%.

У четвер набули чинності вищі тарифи США проти низки торговельних партнерів. Аналітики ANZ Bank повідомили, що тарифи викликали занепокоєння щодо послаблення економічної активності, що може вплинути на попит на сиру нафту.

Ціни на нафту вже впали після рішення групи ОПЕК+ минулими вихідними повністю скасувати найбільший транш скорочень видобутку у вересні.

На момент закриття торгів у четвер ф'ючерси на WTI падали протягом шести сесій поспіль, що відповідає серії зниження, зафіксованій востаннє у грудні 2023 року. Якщо ціни встановляться нижче в п'ятницю, це буде найдовша серія з серпня 2021 року.

Додаткові тарифи США проти Індії за купівлю російської сирої нафти певною мірою допомогли обмежити падіння цін на нафту. Однак, як зазначили аналітики StoneX у четвер, цей крок навряд чи суттєво зменшить потік російської нафти на зовнішні ринки.

Президент США Дональд Трамп у середу також заявив, що Китай, найбільший покупець російської сирої нафти, може бути підданий митним зборам, подібним до тих, що стягуються з індійського імпорту.