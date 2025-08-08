Цены на нефть отреагировали на возможные последствия пошлин США для мировой экономики

Цены на нефть в пятницу, 8 августа, продолжают незначительное снижение, завершая неделю с самым существенным падением с конца июня, поскольку инвесторы выражали обеспокоенность относительно влияния на мировую экономику американских тарифов, которые вступили в силу в четверг.

Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на три цента до 66,40 доллара за баррель, и, вероятно, упадут более чем на 4% по сравнению с неделей.

Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate снизились на шесть центов, или 0,1%, до 63,82 доллара за баррель, и, вероятно, упадут более чем на 5%.

В четверг вступили в силу более высокие тарифы США против ряда торговых партнеров. Аналитики ANZ Bank сообщили, что тарифы вызвали беспокойство относительно ослабления экономической активности, что может повлиять на спрос на сырую нефть.

Цены на нефть уже упали после решения группы ОПЕК+ в минувшие выходные полностью отменить крупнейший транш сокращений добычи в сентябре.

На момент закрытия торгов в четверг фьючерсы на WTI падали в течение шести сессий подряд, что соответствует серии снижения, зафиксированной в последний раз в декабре 2023 года. Если цены установятся ниже в пятницу, это будет самая длинная серия с августа 2021 года.

Дополнительные тарифы США против Индии за покупку российской сырой нефти в определенной степени помогли ограничить падение цен на нефть. Однако, как отметили аналитики StoneX в четверг, этот шаг вряд ли существенно уменьшит поток российской нефти на внешние рынки.

Президент США Дональд Трамп в среду также заявил, что Китай, крупнейший покупатель российской сырой нефти, может быть подвергнут таможенным пошлинам, подобным тем, что взимаются с индийского импорта.