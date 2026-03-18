Ціни на нафту відреагували на домовленості Іраку та Курдистану про експорт

Ціни на нафту у середу, 18 березня, впали більш ніж на 2 долари за барель після того, як уряд Іраку та курдська влада досягли угоди про відновлення експорту нафти через турецький порт Джейхан, що дещо послабило занепокоєння щодо поставок з Близького Сходу.

Про це повідомляє Reuters.

Але, як зазначається, за відсутності ознак деескалації іранського конфлікту, який значною мірою зупинив експорт нафти з Близького Сходу, ф'ючерсні ціни на Brent протягом попередніх чотирьох сесій перевищували 100 доларів за барель.

Після зростання більш ніж на 3% у вівторок, ф'ючерси на нафту Brent знизилися на $2,26, або 2,19%, до $101,16 за барель. Американська нафта West Texas Intermediate впала на $2,99, або 3,11%, до $93,22.

Міністр нафти Іраку Хаян Абдель-Гані заявив, що старт поставок нафти з Джейхана очікується сьогодні. Минулого тижня два чиновники нафтової галузі заявили, що Ірак прагне прокачувати через порт щонайменше 100 тис. барелів сирої нафти на день.

"Новина принесла певне полегшення ринку. Будь-який додатковий обсяг, який повертається на ринок, є цінним у теперішній ситуації, тому ціни знизилися", – сказав старший аналітик LSEG Ань Фам.

Від початку ескалації на Близькому Сходу видобуток нафти на головних південних нафтових родовищах Іраку, звідки експортується більша частина сирої нафти, впав на 70% ‒ до лише 1,3 млн барелів на добу, оскільки була перекрита Ормузька протока, через яку проходить близько 20% світової нафти.

Нагадаємо:

Ціни на нафту знову пішли вгору у вівторок після того, як Іран посилив атаки на енергетичну інфраструктуру в регіоні Перської затоки.