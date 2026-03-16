В Україні впали ціни на картоплю: фермери намагаються розпродати запаси

В Україні вкрай низький попит на картоплю змушує виробників знижувати відпускні ціни.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Так, станом на 14 березня картопля в Україні пропонувалася до продажу по 6–13 грн/кг ($0,14–0,30/кг), що в середньому на 20% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Головною причиною, що провокує зниження цін на картоплю, на думку експертів, є суттєве збільшення некондиційної продукції на ринку. Фермери почали активно розпродавати продукцію зі сховищ, якість якої почала стрімко погіршуватися після настання відносно теплої погоди.

Як йдеться в повідомленні, багато українських фермерів повідомляють про значні запаси картоплі в сховищах. Водночас торговельна активність у цьому сегменті залишається доволі низькою.

У результаті, щоб стимулювати попит на картоплю та розпродати запаси перед початком польових робіт, фермери знижують ціни на цю продукцію.

За даними аналітиків, наразі картопля в Україні коштує в середньому на 61% дешевше, ніж роком раніше.

У лютому повідомлялося, що картопля в українських господарствах за тиждень подорожчала в середньому на 14% до 8–15 грн/кг, залежно від якості та партій, що пропонуються до продажу.