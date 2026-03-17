Нафта відреагувала на нові атаки Ірану по Близькому Сходу

Ціни на нафту знову пішли вгору у вівторок після того, як Іран посилив атаки на енергетичну інфраструктуру в регіоні Перської затоки.

Про це повідомляє видання Financial Times.

Під час денних торгів в Азії ціна Brent зросла на 4,3 відсотка — до 103,78 долара за барель.

У цей час американська нафта West Texas Intermediate зросла на 2,5 відсотка — до 95,95 долара за барель.

У понеділок Brent завершила торги зі зниженням на 2,8 відсотка — на рівні 100,21 долара за барель.

Нагадаємо:

У вівторок вранці на Близькому Сході тривали удари: атаки були спрямовані проти посольства США та готелю в іракському Багдаді, а Об'єднані Арабські Емірати тимчасово закрили свій повітряний простір через атаки на нафтові об'єкти.