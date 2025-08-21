В Росії вперше зупинили енергоблок АЕС через атаку безпілотника

Енергоблок №7 Нововоронезької атомної електростанції (АЕС) тимчасово відключився від мережі внаслідок спрацювання автоматики, повідомили в управлінні комунікацій станції.

Про це пише The Moscow Times.

Там наголосили, що порушень умов безпечної експлуатації не зафіксовано, а зупинка блоку відбулася "у штатному режимі". Наразі продовжують працювати енергоблоки №4, 5 і 6, а радіаційний фон у районі станції залишається у нормі.

Інцидент стався після нічного масованого нальоту українських безпілотників на Воронезьку область. Губернатор регіону Олександр Гусєв повідомив, що один із дронів пошкодив "об’єкт енергетики", через що без світла залишилися кілька населених пунктів, а також було затримано близько двох десятків потягів.

Водночас директор Нововоронезької АЕС Володимир Поваров заперечив прямий зв’язок між атакою та аварійною зупинкою енергоблоку. За його словами, спрацювання автоматики викликав "дефект електричних систем генератора". "Станом на 11:30 дефект ліквідовано, турбіна перебуває на холостому ходу. Сьогодні, 21 серпня, блок готується до повторного підключення в мережу", — заявив він.

Нововоронезька АЕС розташована на березі річки Дон за 45 км на південь від Воронежа та є найбільшим постачальником електроенергії у регіоні. Із семи збудованих енергоблоків нині працюють лише чотири. Зупинений блок було введено в експлуатацію у жовтні 2019 року.

За даними Міноборони РФ, лише за минулу ніч над територією країни було збито 49 українських дронів. Найбільше — у Ростовській області (21), у Воронезькій — 7, у Бєлгородській — 5, у Брянській та Калузькій — по 3, в Орловській — 2, у Курській та Тульській — по 1. Також 4 безпілотники збили над окупованим Кримом і ще 2 — над акваторією Чорного моря.