Ворог обстріляв енергетику у декількох областях

Протягом минулої доби з 11 на 12 листопада російські війська атакували українські енергооб'єкти у кількох областях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

У повідомленні зазначено, що на пошкоджених об'єктах енергетичної інфраструктури тривають ремонтно-відновлювальні роботи.

В Міненерго також закликають споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему, – додали у повідомленні.

Нагадаємо:

У середу, 12 листопада, в більшості регіонах України будуть застосовуватись графіки відключень електроенергії.