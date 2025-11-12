Українська правда
Володимир Тунік-Фриз — 12 листопада, 10:52
Ворог обстріляв енергетику у декількох областях
Ілюстративне фото

Протягом минулої доби з 11 на 12 листопада російські війська атакували українські енергооб'єкти у кількох областях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

У повідомленні зазначено, що на пошкоджених об'єктах енергетичної інфраструктури тривають ремонтно-відновлювальні роботи.

В Міненерго також закликають споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему, – додали у повідомленні.

Нагадаємо:

У середу, 12 листопада, в більшості регіонах України будуть застосовуватись графіки відключень електроенергії.

