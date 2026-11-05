Ворог атакував енергообʼєкт на Чернігівщині: без світла 35 тисяч споживачів
Уночі росіяни атакували енергообʼєкт на Чернігівщині, внаслідок чого в області складна ситуація з енергетикою.
Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус.
В одному з районів – аварійні відключення, в решті області діють графіки погодинних відключень світла.
В "Чернігівобленерго" заявили, що ворог влучив в один з важливих об'єктів електропостачання і залишив без світла 35 тисяч споживачів.
У Березнянській громаді пошкоджені приватні будинки й господарські споруди через удар БпЛА. У Семенівці вчора вдень унаслідок влучання FPV-дрона загорілася господарська будівля.
Нагадаємо:
У Подільському, Шевченківському та Святошинському районах столиці застосовують екстрені відключення світла після атаки ворога.
На півдні Одещини внаслідок ворожої атаки пошкоджено енергетичну та цивільну інфраструктуру.