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Ворог атакував енергообʼєкт на Чернігівщині: без світла 35 тисяч споживачів

Володимир Тунік-Фриз — 5 листопада, 10:45
Ворог атакував енергообʼєкт на Чернігівщині: без світла 35 тисяч споживачів
Ворог атакував енергетику Чернігівщини
Фото: Getty Images

Уночі росіяни атакували енергообʼєкт на Чернігівщині, внаслідок чого в області складна ситуація з енергетикою.

Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус.

В одному з районів – аварійні відключення, в решті області діють графіки погодинних відключень світла.

В "Чернігівобленерго" заявили, що ворог влучив в один з важливих об'єктів електропостачання і залишив без світла 35 тисяч споживачів.

У Березнянській громаді пошкоджені приватні будинки й господарські споруди через удар БпЛА. У Семенівці вчора вдень унаслідок влучання FPV-дрона загорілася господарська будівля.

Нагадаємо:

У Подільському, Шевченківському та Святошинському районах столиці застосовують екстрені відключення світла після атаки ворога.

На півдні Одещини внаслідок ворожої атаки пошкоджено енергетичну та цивільну інфраструктуру.

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Чернігів

Ворог атакував енергообʼєкт на Чернігівщині: без світла 35 тисяч споживачів
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