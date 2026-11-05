Ворог атакував енергообʼєкт на Чернігівщині: без світла 35 тисяч споживачів

Уночі росіяни атакували енергообʼєкт на Чернігівщині, внаслідок чого в області складна ситуація з енергетикою.

Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус.

В одному з районів – аварійні відключення, в решті області діють графіки погодинних відключень світла.

В "Чернігівобленерго" заявили, що ворог влучив в один з важливих об'єктів електропостачання і залишив без світла 35 тисяч споживачів.

У Березнянській громаді пошкоджені приватні будинки й господарські споруди через удар БпЛА. У Семенівці вчора вдень унаслідок влучання FPV-дрона загорілася господарська будівля.

Нагадаємо:

У Подільському, Шевченківському та Святошинському районах столиці застосовують екстрені відключення світла після атаки ворога.

На півдні Одещини внаслідок ворожої атаки пошкоджено енергетичну та цивільну інфраструктуру.