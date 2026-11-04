Енергетики пояснили часті скасування та поновлення аварійних відключень

У компанії ДТЕК повідомили, чому екстрені відключення світла скасовуються, а потім знову повертаються багато разів протягом доби.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Основна причина цьому – постійні атаки на енергосистему. Лише за вчора було приблизно 20 ударів за добу.

Через це ситуація може дуже швидко змінюватись, іноді навіть кілька разів на годину. Диспетчери ДТЕК в реальному часі мають балансувати енергосистему, щоб не виникали аварії і світло не зникло зовсім.

Саме тому екстрені відключення можуть так часто вводити та скасовувати.

Нагадаємо:

У Києві 4 листопада протягом доби не вдавалося скасувати екстрені відключення електроенергії.

Близько 14 години у столиці та області повернулись до графіків відключень світла.