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У частині Києва екстрені відключення світла

Володимир Тунік-Фриз — 5 листопада, 09:39
У частині Києва екстрені відключення світла
У частині Києва екстрені відключення світла

У Подільському, Шевченківському та Святошинському районах столиці застосовують екстрені відключення світла після атаки ворога.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Під час екстрених відключень графіки не діють. В інших районах Киʼва діють графіки відключень світла.

"В разі змін будемо вас оперативно інформувати у нашому телеграм-каналі", – додали в ДТЕК.

Нагадаємо:

На півдні Одещини внаслідок ворожої атаки пошкоджено енергетичну та цивільну інфраструктуру.

Київ відключення

відключення

У частині Києва екстрені відключення світла
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