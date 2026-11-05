У частині Києва екстрені відключення світла
У частині Києва екстрені відключення світла
У Подільському, Шевченківському та Святошинському районах столиці застосовують екстрені відключення світла після атаки ворога.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
Під час екстрених відключень графіки не діють. В інших районах Киʼва діють графіки відключень світла.
"В разі змін будемо вас оперативно інформувати у нашому телеграм-каналі", – додали в ДТЕК.
Нагадаємо:
На півдні Одещини внаслідок ворожої атаки пошкоджено енергетичну та цивільну інфраструктуру.