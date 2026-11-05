У частині Києва екстрені відключення світла

У Подільському, Шевченківському та Святошинському районах столиці застосовують екстрені відключення світла після атаки ворога.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Під час екстрених відключень графіки не діють. В інших районах Киʼва діють графіки відключень світла.

"В разі змін будемо вас оперативно інформувати у нашому телеграм-каналі", – додали в ДТЕК.

Нагадаємо:

На півдні Одещини внаслідок ворожої атаки пошкоджено енергетичну та цивільну інфраструктуру.