Зеленський хоче "повноцінної співпраці" з компаніями, які відстають з енергоремонтами

Через повторні удари та постійні повітряні тривоги ремонти з відновлення постачання електроенергії тривають значно довше, але резерви необхідного обладнання сформовані, і відновлення має бути після кожного удару.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Обстріли тривають фактично кожної доби, і так само цілодобово продовжуються роботи з відновлення енергетики", – зазначив він.

За його словами, необхідні для відновлення резерви обладнання сформовані.

"Працюємо з партнерами, щоб оперативно поповнювати наші резерви. Вже є домовленості і про нові пакети енергетичної підтримки", – розповів Зеленський.

Він зазначив, що ситуація в Києві зараз особливо складна: у людей та підприємств багатогодинні відключення електрики та води. За його даними, "непросто" на Київщині, Житомирщині, Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Харківщині, Черкащині, Вінниччині і також Донеччині, де є надзвичайні виклики через бойові дії. Є черги та екстрені відключення в південних регіонах.

"Доручив уряду і правоохоронцям сьогодні до кінця дня представити відповідний перелік заходів, які забезпечать повноцінну співпрацю з тими компаніями, які на сьогодні відстають у ремонтах та відновленні", – написав президент у Телеграм.

"Хоч як було б складно, в усій державі повинна бути максимально оперативна та повна робота державних структур, обласних і місцевих влад, КОЖНОЇ компанії, які забезпечують людей електрикою, теплом і водою, – незалежно від форми власності таких компаній", – наголосив він.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у Києві 4 листопада не вдається скасувати екстрені відключення електроенергії, на Київщині їх також запровадили за командою "Укренерго".

Напередодні, 3 листопада "Укренерго" повідомило про одну з наймасштабніших російських атак на енергетику України.