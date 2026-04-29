Росіяни атакували енергетику шести областей

Внаслідок дронових та артилерійських ударів по енергооб'єктах – на ранок є нові знеструмлення у шести областях.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Внаслідок російських дронових ударів – на ранок є нові знеструмлення на Донеччині, Сумщині, Харківщині, Чернігівщині, Одещині та Запоріжжі", – йдеться у повідомленні.

Споживання електроенергії залишається незмінним. Сьогодні станом на 9:30, його рівень був таким самим, як в цей час у вівторок.

"Активне енергоспоживання сьогодні доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00", – йдеться у повідомленні.

