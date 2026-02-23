Частина споживачів в чотирьох областях лишаються без світла внаслідок атак РФ
Внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів в Одеській, Харківській, Запорізькій та Сумській областях залишається без електропостачання.
Про це повідомляє Міністерство енергетики.
"На Харківщині під час ворожої атаки поранення отримав працівник енергетичної галузі. Йому надається вся необхідна медична допомога", – поінформували у відомстві.
Зазначається, що сьогодні у більшості регіонів вимушено діють погодинні відключення, а для підприємств — графіки обмеження потужності. В окремих регіонах застосовані аварійні відключення.
Нагадаємо:
У Харкові та Харківській області застосовані графіки аварійних відключень електроенергії для стабілізації ситуації в енергомережі.