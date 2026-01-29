Міненерго: У трьох областях є знеструмлення через обстріли РФ, в 7 - через негоду
В Україні зранку 29 січня знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях внаслідок чергових обстрілів ворога по об'єктах енергетичної інфраструктури.
Про це йдеться в повідомленні першого заступника міністра енергетики Артема Некрасова щодо оперативної ситуації в енергосистемі станом на 29 січня
Через несприятливі погодні умови без електропостачання залишаються понад 500 населених пунктів у Одеській, Вінницькій, Миколаївській, Київській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській областях.
Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній у цілодобовому режимі.
"Найскладнішою залишається ситуація у прифронтових та прикордонних регіонах, де відновлення електропостачання ускладнене постійними бойовими діями", - розповів Некрасов.
Нагадаємо:
У частині Броварського та Бориспільського районів Київської області 29 січня за командою Укренерго застосовані екстрені відключення світла.