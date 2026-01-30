У прифронтових регіонах фіксують знеструмлення внаслідок бойових дій

У прифронтових регіонах України 30 січня є пошкоджене енергообладнання, внаслідок чого є знеструмлені споживачі у Донецькій і Запорізькій областях.

Про це повідомили в "Укренерго".

Відновлювальні роботи здійснюються скрізь, де це наразі дозволяє безпекова ситуація.

Як розповіли в Міненерго, через негоду без електропостачання залишаються понад 270 населених пунктів в Одеській, Вінницькій, Київській, Чернігівській та Сумській областях.

Бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній у цілодобовому режимі.

Нагадаємо:

Компанія "Філіп Морріс в Україні" повідомила, що вночі 30 січня внаслідок ракетного удару було пошкоджено частину її фабрики в Харкові.