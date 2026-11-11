Росія вчергове атакувала енергетику Житомирщини

З вечора 10 листопада росіяни завдали чисельних ударів безпілотниками по території Житомирщини, бивши, зокрема, по інфраструктурі.

Про це повідомляє очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Під ударом були об'єкти енергетичної, транспортної та паливної інфраструктури в Житомирській, Глибочицькій, Олевській, Звягельській, Оліївській громадах.

Внаслідок ворожих атак постраждали житлові будинки, приватне підприємство та, щонайменше, 20 автівок.

Наразі відомо про 4 постраждалих. Серед них працівники національної поліції, які прибули на виклик та потрапили під повторний удар, коли документували російські злочини.

Постраждалим надається необхідна медична допомога. Ведуться роботи з ліквідації наслідків обстрілів.

Нагадаємо:

10 листопада під російськими ударами опинилися п'ять великих енергетичних підстанцій у Полтавській, Дніпропетровській, Вінницькій та Кіровоградській областях, через які електроенергія передається між регіонами.