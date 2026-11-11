Менше часу без світла: Укренерго розповіло про відключення на четвер

У четвер, 12 листопада, у частині областей України цілодобово діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії обсягом від однієї до трьох черг.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Для промисловості протягом усієї доби застосовуватимуть графіки обмеження потужності.

Обсяг планових відключень зменшиться порівняно з оголошеним на середу, 11 листопада, коли Укренерго передбачало застосування від 1,5 до 4 черг.

Причина обмежень – наслідки російських атак на енергосистему. Енергетики продовжують відновлювати пошкоджене обладнання та мережі.

Перелік областей у повідомленні не наведено. Час відключень за конкретною адресою потрібно перевіряти на офіційних сторінках свого оператора системи розподілу.

Довідка. Споживачів, які не належать до об'єктів критичної інфраструктури, розподіляють на шість черг. Застосування трьох черг означає одночасне відключення приблизно половини споживачів, охоплених графіками. Фактична тривалість відключень залежить від місцевого графіка та зміни обсягу обмежень протягом доби.

Нагадаємо:

Уночі 11 листопада Росія атакувала шість великих електропідстанцій на Вінниччині, Кіровоградщині, Житомирщині та Черкащині. На Кіровоградщині та Рівненщині також пошкодили лінії електропередачі.