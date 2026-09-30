Енергетики розповіли про графіки відключень світла на 1 жовтня
В окремих регіонах України 1 жовтня запровадять погодинні відключення електроенергії для всіх категорій споживачів уранці та ввечері.
Про це повідомила НЕК "Укренерго" ввечері 30 вересня.
Графіки погодинних відключень діятимуть з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 21:00 обсягом 0,5 черги.
Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності застосовуватимуть з 08:00 до 21:00.
Причиною обмежень в "Укренерго" назвали наслідки російських атак на енергооб'єкти та складну ситуацію в енергосистемі. Переліку регіонів у повідомленні немає.
Час та обсяг обмежень можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі.
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Нагадаємо:
Прем'єр Корецький повідомив, що у ніч з 29 на 30 вересня Росія перейшла до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі.
Ввечері 30 вересня у Києві за командою Укренерго запровадили екстрені відключення світла. Згодом аварійні відключення запровадили ще в трьох областях.
Через екстрені відключення світла тимчасово не курсує наземний електротранспорт у двох районах столиці України.
ДТЕК оприлюднив детальні графіки відключень електроенергії для Київської області на 30 вересня, обмеження передбачені для черг 3.2 та 5.2.