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Енергетики розповіли про графіки відключень світла на 1 жовтня

Артур Крижний — 30 вересня, 21:34
Енергетики розповіли про графіки відключень світла на 1 жовтня
Фото: Getty Images

В окремих регіонах України 1 жовтня запровадять погодинні відключення електроенергії для всіх категорій споживачів уранці та ввечері.

Про це повідомила НЕК "Укренерго" ввечері 30 вересня.

Графіки погодинних відключень діятимуть з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 21:00 обсягом 0,5 черги.

Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності застосовуватимуть з 08:00 до 21:00.

Причиною обмежень в "Укренерго" назвали наслідки російських атак на енергооб'єкти та складну ситуацію в енергосистемі. Переліку регіонів у повідомленні немає.

Час та обсяг обмежень можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі.

Читайте також: "Зимова кампанія" ударів по енергетиці стартувала. Чи залишиться Київ без світла, тепла та води?

Нагадаємо:

Прем'єр Корецький повідомив, що у ніч з 29 на 30 вересня Росія перейшла до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі.

Ввечері 30 вересня у Києві за командою Укренерго запровадили екстрені відключення світла. Згодом аварійні відключення запровадили ще в трьох областях.

Через екстрені відключення світла тимчасово не курсує наземний електротранспорт у двох районах столиці України.

ДТЕК оприлюднив детальні графіки відключень електроенергії для Київської області на 30 вересня, обмеження передбачені для черг 3.2 та 5.2.

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Енергетики розповіли про графіки відключень світла на 1 жовтня
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