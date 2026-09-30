Київ повертається до графіків відключень світла

У Києві за командою "Укренерго" переходять до стабілізаційних відключень електроенергії за графіками.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

Перевірити графік для своєї адреси можна в чат-боті ДТЕК, на сайті компанії або в застосунку "Київ Цифровий", додали в енергокомпанії.

Нагадаємо:

Прем'єр Корецький повідомив, що у ніч з 29 на 30 вересня Росія перейшла до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі.

Ввечері 30 вересня у Києві за командою Укренерго запровадили екстрені відключення світла. Згодом аварійні відключення запровадили ще в трьох областях.

Через екстрені відключення світла тимчасово не курсує наземний електротранспорт у двох районах столиці України.

ДТЕК оприлюднив детальні графіки відключень електроенергії для Київської області на 30 вересня, обмеження передбачені для черг 3.2 та 5.2.