Київ повертається до графіків відключень світла
У Києві за командою "Укренерго" переходять до стабілізаційних відключень електроенергії за графіками.
Про це повідомила пресслужба ДТЕК.
Перевірити графік для своєї адреси можна в чат-боті ДТЕК, на сайті компанії або в застосунку "Київ Цифровий", додали в енергокомпанії.
Нагадаємо:
Прем'єр Корецький повідомив, що у ніч з 29 на 30 вересня Росія перейшла до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі.
Ввечері 30 вересня у Києві за командою Укренерго запровадили екстрені відключення світла. Згодом аварійні відключення запровадили ще в трьох областях.
Через екстрені відключення світла тимчасово не курсує наземний електротранспорт у двох районах столиці України.
ДТЕК оприлюднив детальні графіки відключень електроенергії для Київської області на 30 вересня, обмеження передбачені для черг 3.2 та 5.2.