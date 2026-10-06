З'явились графіки відключень для Київщини на 7 жовтня

У Києві та Київській області 7 жовтня діятимуть графіки відключень електроенергії за командою "Укренерго".

Про це ДТЕК повідомив окремо для Київщини та столиці.

На Київщині для підчерги 1.1 відключення заплановане з 15:00 до 17:30, а для 1.2 відключень за оприлюдненим графіком не передбачено.

ДТЕК

Підчерга 2.1 залишатиметься без світла з 13:30 до 17:30, підчерга 2.2 – з 03:00 до 07:00 та з 13:30 до 17:30. Для підчерг 3.1 і 3.2 відключення заплановані з 17:00 до 21:00.

У підчерзі 4.1 світла не буде з 07:00 до 10:30, у 4.2 – з 06:30 до 10:30 та з 17:00 до 22:00.

ДТЕК

Підчерги 5.1 і 5.2 відключатимуть з 20:30 до 24:00. Для підчерги 6.1 передбачено два періоди без світла — з 00:00 до 03:30 та з 10:00 до 14:00, для 6.2 — з 10:00 до 14:00.

У Києві графік за своєю адресою можна перевірити на сайті ДТЕК Київські електромережі, у чат-боті або в застосунку "Київ Цифровий". Графіки можуть змінюватися, додали в ДТЕК.

Нагадаємо:

7 жовтня у частині регіонів України графіки погодинних відключень діятимуть протягом усієї доби – від 0,5 до 1,5 черги.