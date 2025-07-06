Кличко спростував інформацію про вибух на ТЕЦ-6

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що інформація про вибух у київській ТЕЦ-6 не відповідає дійсності.

Про це мер Києва повідомив на своїй сторінці у Telegram.

"Вибух, про який пишуть наразі Telegram-канали до ТЕЦ-6 не має відношення", – сказав Кличко.

За його словами, попередньо, вибухнула цистерна з паливно-мастильними матеріалами в ангарі комерційного підприємства неподалік від ТЕЦ.

Мер Києва додав, що постраждалих в результаті вубуху немає, екстрені служби працюють на місці подій.

Одразу після вибухів низка Telegram-каналів розповсюдили інформацію, що він стався на території однією з найпотужніших електростанцій Києва, ТЕЦ-6.

Очільник київської ОВА Тимур Ткаченко зазначив, що у декількох житлових будинках на лівому березі столиці зникло світло, але він також спростував інформацію про вибух на ТЕЦ-6.