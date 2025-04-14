В Запоріжжі на АЗС сталася пожежа через ворожу атаку

Через атаку ворожого дрону на АЗС в Запоріжжі сталася пожежа.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

"На АЗС в Запоріжжі сталася пожежа через атаку ворожого дрона. Надзвичайники вже ліквідували займання. На щастя, ніхто не постраждав", - написав він в Телеграм.

Як повідомлялося, 14 квітня внаслідок обстрілу КАБами Степногірська у Запорізькій області було пошкоджено дев'ятиповерховий будинок, там виникла пожежа.

"Зникло електропостачання, виникла пожежа в дев’ятиповерхівці. Ворог атакував житлову забудову прифронтового Степногірська", - розповів Федоров.

За його словами, люди не постраждали.