В Запоріжжі на АЗС сталася пожежа через ворожу атаку
Запорізька ОВА
Через атаку ворожого дрону на АЗС в Запоріжжі сталася пожежа.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
"На АЗС в Запоріжжі сталася пожежа через атаку ворожого дрона. Надзвичайники вже ліквідували займання. На щастя, ніхто не постраждав", - написав він в Телеграм.
Як повідомлялося, 14 квітня внаслідок обстрілу КАБами Степногірська у Запорізькій області було пошкоджено дев'ятиповерховий будинок, там виникла пожежа.
"Зникло електропостачання, виникла пожежа в дев’ятиповерхівці. Ворог атакував житлову забудову прифронтового Степногірська", - розповів Федоров.
За його словами, люди не постраждали.