Внаслідок ворожих атак є знеструмлення у Запорізькій та Харківській областях

Вночі 16 січня ворог атакував енергетичну інфраструктуру у кількох регіонах. Внаслідок атак на ранок знеструмлені споживачі у Запорізькій та Харківській областях.

Про це повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов.

Він підкреслив, що найскладнішою залишається ситуація у столичному регіоні. У Києві та на Київщині операторами систем розподілу застосовуються мережеві обмеження.

"Повернення від мережевих обмежень до прогнозованих графіків погодинних відключень відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі. Аварійно-відновлювальні роботи у столиці та регіоні тривають цілодобово, попри складні погодні умови", – зазначив Некрасов.

Як і в попередні тижні, за його словами, на Одещині зберігаються мережеві обмеження. У регіоні продовжуються аварійно-відновлювальні роботи після попередніх атак ворога.

Він нагадав, що в усіх областях України діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості.

Водночас у кількох областях вимушено застосовуються аварійні відключення через перевантаження обладнання в умовах дуже високого рівня споживання під час морозів. Повернення до графіків погодинних відключень відбудеться після стабілізації ситуації, зазначив заступник міністра.

