Росія 26 січня атакувала енергетику у двох областях

В Україні внаслідок нічних ворожих обстрілів енергетичної інфраструктури знеструмлені споживачі на Харківщині та Донеччині.

Про це повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов щодо оперативної ситуації в енергосистемі станом на 26 січня

За його словами, аварійно-відновлювальні роботи тривають.

У Києві та Київській області зберігається значний дефіцит електроенергії. Ситуація залишається складною, діють екстрені відключення. Повернення до прогнозованих графіків погодинних відключень відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі.

В усіх регіонах України застосовуються графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Довгостроково знеструмленими залишаються споживачі у прифронтових і прикордонних регіонах, де відновлення електропостачання ускладнене постійними бойовими діями.

Через несприятливі погодні умови знеструмленні населенні пункти у Київській та Тернопільській областях, ремонтні бригади працюють над відновленням пошкоджених ліній.

